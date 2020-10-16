نتائج مباريات اليوم الأول من الدورة التنشيطية لدوري المدارس للكرة النسائية

انتهي اليوم الأول من فعاليات الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس للكرة النسائية والتي تقام تحت رعاية اتحاد الكرة المصري وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متمثلة في الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية

واقيمت الدورة في منافسات كرة القدم الخماسية بمشاركة 14 منتخب علي اربع مجموعات حيث أسفرت الدور التمهيدي عن تأهل من المجموعة الأولي الشرقية المركز الاول بسبع نقاط وبني سويف المركز الثاني بأربع نقاط .

وتأهل من المجموعة الثانية المنيا المركز الاول بتسع نقاط والسويس بستة نقاط .

وتأهل من المجموعة الثالثة الإسكندرية المركز الاول بستة نقاط والاسماعيلية المركز الثاني بثلاث نقاط .

وتأهل من المجموعة الرابعة بورسعيد المركز الاول والقليوبية المركز الثاني .

وتقام غدا مباريات دور الثمانية بمواجهات الشرقية امام السويس والمنيا في مواجهة بني سويف والإسكندرية في مواجهة القليوبية والإسماعيلية في مواجهة بورسعيد .

والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية واقيمت الدورة في منافسات كرة القدم الخماسية بمشاركة 14 منتخب علي اربع مجموعات حيث أسفرت الدور التمهيدي عن تأهل من المجموعة الأولي الشرقية المركز الاول بسبع نقاط وبني سويف المركز الثاني بأربع نقاط .وتأهل من المجموعة الثانية المنيا المركز الاول بتسع نقاط والسويس بستة نقاط .وتأهل من المجموعة الثالثة الإسكندرية المركز الاول بستة نقاط والاسماعيلية المركز الثاني بثلاث نقاط .وتأهل من المجموعة الرابعة بورسعيد المركز الاول والقليوبية المركز الثاني .وتقام غدا مباريات دور الثمانية بمواجهات الشرقية امام السويس والمنيا في مواجهة بني سويف والإسكندرية في مواجهة القليوبية والإسماعيلية في مواجهة بورسعيد .

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