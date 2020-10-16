إسماعيل يوسف: طاقم طبي متكامل من الصحه المغربيه يتابع حالة ساسي بالفندق

أكد اسماعيل يوسف رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى المغرب أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربيه لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الفور سيزون لإجراء فحوصات للاعبالفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزاره وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذي تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم.
وشدد يوسف على أن إدارة بعثة الزمالك هى من طلبت أن يقيم ساسي داخل الفندق في حجرة منفصله بدلا من التواجد بالمستشفى.
وطمأن تيجانا جماهير الزمالك بأن اللاعب بخير ومعنوياته جيدة.. متمنيا له الشفاء وجميع أفراد البعثة السلامة.
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