شوط أول سلبي بين مصر المقاصة وسموحة

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء مصر المقاصة وسموحة بستاد الجبل الاخضر ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري. جاء الشوط متوسط المستوى تباتدل فيه الفريقان السيطرة بدايته لصالح سموحة ونهايته كانت افضل للمقاصة. يذكر ان سموحة في المركز السادس برصيد 47 نقطة بينما المقاصة التاسع برصيد 40 نقطة. التاسع برصيد 40 نقطة. ضم تشكيل سموحة كلا من:حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم وأحمد أبو الفتوح. خط الوسط: محمد كوفي محمد نادي، محمود حليمو، ديريك نسيبامبي وناصر ماهر. ماهر. الهجوم: صلاح محسن. Advertisements بينما ضم تشكيل فريق مصر المقاصةفي حراسة المرمى: محمد كوكو. خط الدفاع: حسني فتحي، محمد بدش، عاصم سعيد وأحمد محسن. خط الوسط: عبدالله مجدي، أحمد ياسين، أحمد صبيحة، صلاح ريكو وخالد أوتشو. الهجوم: محمد توني وعلى مقاعد البدلاء: محمد مسعد، محمود حمدي، عصام صبحي، شميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد إبراهيم، محمد رمضان، محمد دسوقس ويوسف شريف

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