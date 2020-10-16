شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن يرفض طلب رونالدو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح تجديد عقد الحارس الألمانى لبرشلونة، مارك تير شتيجن، مسألة وقت فقط، رغم طول فترة المفاوضات، بحسب تقرير صحفى إيطالى.
وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن الاتفاق بين البارسا وحارسه أصبح قريبًا للغاية من أجل تمديد عقده لثلاثة مواسم جديدة، بحيث ينتهى فى صيف 2025.
وأوضح الموقع أن العديد من الأندية الكبرى راقبت الموقف فى الفترة الأخيرة، انتظارًا لما ستسفر عنه المفاوضات.
فإلى جانب بايرن ميونخ وتشيلسى، أبدى يوفنتوس وإنتر ميلان أيضًا رغبتهما فى ضم تير شتيجن، إلا أن العروض الأربعة قوبلت بالرفض من الحارس الألمانى. وذكر «كالتشيو ميركاتو» أن كريستيانو رونالدو، نجم اليوفى، ضغط على مسؤولى ناديه من أجل التعاقد مع تير شتيجن، رغم امتلاك البيانكونيرى للحارسين تشيزنى وبوفون.. وكذلك أراد إنتر ميلان ضم الحارس الثانى لمنتخب ألمانيا، كى يكون خليفة سمير هاندانوفيتش، لكن تير شتيجن فضل البقاء مع البلوجرانا.
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