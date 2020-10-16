شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يستأنف على قرار مباراة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي نابولي، الاستئناف على قرار اعتباره منسحبًا أمام يوفنتوس ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدورى الإيطالى.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالى قررت، اعتبار يوفنتوس فائزًا في المباراة بنتيجة (3-0)، بالإضافة إلى خصم نقطة من رصيد نابولى بسبب انسحابه من اللقاء.

وكتب نابولى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «نحترم القواعد والقانون دائمًا. إننا ننتظر بثقة نتيجة الاستئناف، مؤمنين إيمانًا راسخًا بتحقيق العدالة.«

كانت السلطات الصحية في نابولى رفضت سفر الفريق إلى تورينو لخوض المباراة، بسبب وجود إصابات بكورونا داخل صفوف البارتينوبى. وقالت لجنة الانضباط إن أسباب غياب نابولى عن المباراة لم تكن كافية لتبرير الانسحاب من المواجهة، نظرا لإصابة لاعبين اثنين

فقط بكورونا.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالى لكرة القدم أعلنت القرار النهائى بشأن مباراة يوفنتوس ونابولى في الجولة الثالثة من الدورى الإيطالى.

وقررت اللجنة اعتبار يوفنتوس فائزًا في المباراة بنتيجة 3-0 عقب تغيب نابولى عن المباراة، بالإضافة إلى خصم نقطة من رصيد البارتينوبى نتيجة الانسحاب.

وقالت إن أسباب غياب نابولى عن المباراة لم تكن كافية لتبرير الانسحاب من المواجهة، نظرا لإصابة لاعبين اثنين فقط بعدوى كورونا.

كان نابولى قد أعلن أمس الأول تعافى جميع المصابين بكورونا في صفوفه، مؤكدا أن كل نتائج الفحوصات التي أجريت للفريق جاءت سلبية.

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وكشفت الفحوصات الطبية الأخيرة في الدورى الإيطالى عن ظهور أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووفقا لبيان رسمى من نادى بارما، فإن هناك 4 لاعبين جاءت نتيجة مسحة الكورونا الخاصة بهم إيجابية. وأضاف البيان: «لم تظهر أي أعراض على ثلاثة لاعبين، بينما يعانى اللاعب الرابع من أعراض طفيفة للفيروس».

وتابع: «دخل اللاعبون الأربعة في عزل صحى، كما يخضع باقى أعضاء الفريق لعزل ذاتى احترازى».