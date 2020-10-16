شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسمياً مع الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي المصري. ونشر حساب الاتفاق السعودي عبر تويتر صورة للمهاجم المغربي عبر الحساب «تويتر» معلقاً: «وليد أزارو اتفاقي حتى 2022». وانتقل المغربي وليد أزارو مقابل 900 ألف دولار شاملة 100 ألف دولار قيمة المستحقات المتبقية من إعارة اللاعب بالموسم الماضي، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته مليون و200 ألف دولار. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.