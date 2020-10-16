شكرا لقرائتكم استقبال حافل لملك سليم فى معسكر منتخب الجمباز بعد رفع الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت لاعبات منتخب مصر للجمباز الايقاعى المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، زميلتهم اللاعبة ملك سليم بحفاوة كبيرة عقب عودتها من الإيقاف وانتهاء أزمة المنشطات وذلك خلال معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبى بالمعادى، وشهد الاستقبال حالة من الحب والود وباقات ورد لزميلتهم بعد الابتعاد عن معسكر المنتخب فترة طويلة.

وكانت ملك سليم وصلت إلى معسكر المنتخب بصحبة الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، الذي أصر على مرافقة اللاعبة أثناء عودتها مجددا إلى المعسكر.

Advertisements

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أعلن خلال مؤتمر صحفي، رفع الإيقاف عن ملك سليم لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الايقاعي، بعد حصولها علي حكم البراءة من الاتحاد الدولي للعبة ، وعودتها إلى صفوف منتخب مصر للجمباز الايقاعى الذي يستعد حاليا للمشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021.

تلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.

وأرسل الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» خطابا إلى مسؤولي الاتحاد المصري للجمباز يخطرهم بإيجابية عينة لاعبتن من المنتخب الوطني الذي شارك في البطولة الأفريقية بعد إرسال نتيجة التحاليل من أحد المعامل الدولية المعتمدة في دولة جنوب أفريقيا.