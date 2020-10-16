شكرا لقرائتكم ماذا قال موسيمانى قبل مواجهة الوداد؟ االإيمان بلاعبى الأهلى أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي أنه يعرب الوداد جيداً، ويرى أنه فريق قوي ويحترمه كثيراً قبل المباراة التى ستجمع الفريقين في التاسعة من مساء غد ،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، موضحاً أن الوداد يعرف الاهلي هو الأخر لأن الفريقين كبيرين ، وتابع: لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز.

وتابع موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" : لدينا إصابات عديدة لكن لا يمكنني الشكوى من هذا الأمر.. هذه هي كرة القدم، ولعبنا بعض المباريات بالفعل بدون لاعبين أساسيين ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية.. أؤمن بلاعبي فريقي وقدراتهم.

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وحذر بيتسو موسيماني من خطورة الكرات العرضية والثابتة لفريق الوداد المغربي، وطالب المدرب الجنوب أفريقي لاعبي الاهلي بضروة التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية من الفريق المغربي بإعتبارها من أهم نقاط قوة الوداد والتى سيحاول الإستفادة منها في لقاء الغد المُرتقب والذي سيقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحرص موسيماني على مشاهدة 5 مباريات خاضها الوداد خلال الفنرة الماضية من أجل إستكشاف الوداد والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه وتحد المدرب الجنوب أفريقي للأهلي مهع لاعبيه عن ضرورة التعامل بتركيز مع نقاط القوة في الوداد لعدم إعتزاز شباك المارد الأحمر ومن أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة بطل مصر في لقاء العودة يوم 23 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وعُقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربى فى مقر إقامة ممثلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف"، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدى الوداد اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق، وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.