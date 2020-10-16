شكرا لقرائتكم موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من هذا السلاح المغربى بعد مشاهدة المبرايات الـ5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق من خطورة الكرات العرضية والثابتة لفريق الوداد المغربي خلال المباراة التى ستجمع الفريقين في التاسعة من مساء غد ،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وطالب المدرب الجنوب أفريقي لاعبي الاهلي بضروة التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية من الفريق المغربي بإعتبارها من أهم نقاط قوة الوداد والتى سيحاول الإستفادة منها في لقاء الغد المُرتقب والذي سيقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وحرص موسيماني على مشاهدة 5 مباريات خاضها الوداد خلال الفنرة الماضية من أجل إستكشاف الوداد والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه وتحد المدرب الجنوب أفريقي للأهلي مهع لاعبيه عن ضرورة التعامل بتركيز مع نقاط القوة في الوداد لعدم إعتزاز شباك المارد الأحمر ومن أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة بطل مصر في لقاء العودة يوم 23 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وعُقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربى فى مقر إقامة ممثلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف"، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدى الوداد اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق، وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.