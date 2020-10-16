شكرا لقرائتكم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن أن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر، وذلك عقب إجراء القرعة في الدار البيضاء بالمغرب.
ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي السبت، ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء البيضاوي في اليوم التالي.
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