اخبار الرياضه

إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن أن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر، وذلك عقب إجراء القرعة في الدار البيضاء بالمغرب.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي السبت، ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء البيضاوي في اليوم التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا