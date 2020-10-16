شكرا لقرائتكم النصر يوقع مخالصة مع عمر هوساوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس إدارة نادي النصر، يوم الجمعة، مخالصة نهائية مع عمر هوساوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النصر في بيان صحافي: قدمت الإدارة الشكر للاعب على كل ما قدمه طوال فترة تواجده، والجهود الكبيرة التي بذلها قائدا ونجما من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي أنه تم توقيع المخالصة بناء على طلب اللاعب وتقديرا من النادي لما قدمه طوال فترة تواجده مع النصر، الأمر الذي جعل إدارة النادي توافق على طلبه.

