شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك قبل مواجهة الرجاء: الاستعدادات فى الدار البيضاء لا تتوقف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر تويتر، لقطات من تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، فى مباراة ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر مساء الأحد القادم، قال عنه: "الاستعدادات فى الدار البيضاء لا تتوقف قبل مواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، فى التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء الإياب مساء الرابع والعشرين من أكتوبر الجارى بإستاد القاهرة الدولى .

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من ناحية أخرى، أسفرت القرعة التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم بالدار البيضاء عن استضافة القاهرة لقاء نهائى البطولة حال تأهل فريق مصرى وآخر مغربى أو فريقين مصريين حيث يتنافس الزمالك مع الرجاء والأهلى مع الوداد لبلوغ نهائى البطولة المقرر له السادس من نوفمبر المقبل.

وكان اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، أعرب عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الرجاء المغربى، لما يضمه الزمالك من لاعبين متميزين فى جميع الخطوط، وقال مقلد الذى يرافق بعثة الزمالك فى المغرب أن رئيس النادى مرتضى منصور، وفر جميع سبل الراحة للبعثة فى الدار البيضاء من خلال السفر بطائرة خاصة والإقامة فى فندق على أعلى مستوى وكذلك التدريب على ملعب الوداد نظرا للعلاقات الطيبة التى تجمع القلعة البيضاء بالأشقاء المغاربة فى جميع الأندية.