شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: الأهلى والزمالك قادران على تخطى الوداد والرجاء.. وأتمنى نهائى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، عن ثقته في قدرة الأهلي والزمالك على تخطي عقبة الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي دورى بطال افريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي الذهاب بالمغرب.. وقال عودة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي والزمالك في حالة بدنية وفومة فنية أعلى من التي عليها ممثلي المغرب، وهو ما يمنح الأفضلية لممثلي مصر في البطولة الإفريقية، لاسيما مع تدرج الأهلي في المستوى الفني تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، والذي نجح في إظهار بصمته مع المارد الأحمر سريعا.

تابع: "كما نجح البرتغالي باتشيكو في انتشال الزمالك بعد رحيل كارتيرون، وأعاد التوازن لصفوف الفارس الأبيض، وتمكن من الوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف الزمالك قبل خوض مباراته الصعبة ضد بطل الدوري المغرب".

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شدد على أنه يتمنى أن يكون نهائي دوري الأبطال مصريا خالصا وصعود الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، حتى يتسنى للكرة المصرية استعادة لقب الأميرة الإفريقية المستعصي على الأندية المصرية في الفترة الأخيرة.

أضاف: هناك حالة من القلق في المغرب بسبب ارتفاع إصابات كورونا وما ترتب عليه من ارتباك في مواعيد المباريات وعدم استعداد الفرق المغربي بشكل جيد، وهو ما قد يكون عامل ايجابي للأهلي والزمالك في مباريات نصف النهائي، مشيرا إلى أن بيراميدز قادر على تخطي عقبة حوريا كوناكري الغيني والأوفر حظا في خطف بطاقة الصعود للمباراة النهائية بالكونفدرالية.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى غدا السبت ، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى بعد غد الأحد.