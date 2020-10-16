شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة بيراميدز فى المغرب قبل مواجهة حوريا كوناكرى: جاهزون نحقق هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز ورئيس بعثة الفريق فى المغرب، أن الفريق جاهز لموقعة حوريا كوناكرى الغينى، فى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له بعد الوصول للمغرب، صحبها بتعليق: "جاهزين نحقق هدفنا!.. إحنا بيراميدز".





من ناحية أخرى، أدت بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز صلاة الجمعة، اليوم، بإحدى القاعات الخاصة بفندق الإقامة فى مدينة كازبلانكا المغربية، وحرصت البعثة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى خلال الصلاة لمنع انتشار فيروس كورونا، ووصلت البعثة بالأمس إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومواجهة حوريا كوناكرى الغينى الثلاثاء المقبل بنصف النهائى بملعب محمد الخامس.

ووجه نادى بيراميدز الشكر للرجاء البيضاوى المغربى على التعاون المثمر منذ وصول بعثة النادى إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض مباريات الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتضم قائمة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد الشناوى - أحمد دعدور، خط الدفاع: على جبر - عمر جابر - عبد الله بكرى - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيونى - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم اريك تراورى للبعثة فى الدار البيضاء، بعد أن أنضم ولفيرد كانون أمس.