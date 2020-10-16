شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يخضع لمسحة جديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمسحة كورونا جديدة غدا في معسكر الفريق المقام حاليا بالمغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات ذهاب دورى ابطال افريقيا، وكانت نتيجة المسحة الأولى اثبتت إصابة اللاعب بيفروس كورونا اثناء تواجده مع منتخب بلاده ، وهو ما أكده بيان بعثة الزمالك الصادر من قليل.

وجاء نص البيان كالتالي :

أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري

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وتقضي القوانين المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحه الثانيه حرصا على سلامه جميع أفراد البعثه