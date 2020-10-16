شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة يضم 20 لاعبا لقائمة الاتحاد أمام الإنتاج فى مباراة " الوداع الأخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر منير عقيلة القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى عقب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار مع زعيم الثغر على الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الإنتاج الحربى فى الأسبوع قبل الأخير ومباراة الوداع الأخيرة قبل تولى التوأم حسام حسن و ابراهيم حسن المهمة رسميا .

واللاعبون الذن تم اختيارهم هم فى حراسة المرمى : عماد السيد و عمرو خليل .

الدفاع محمود شعبان ، أسامة العزب ، و محمد رجب ، و سيد سالم ، و صبرى رحيل .

و فى الوسط كريم الديب ، و احمد نبيل مانجه ، و خالد الغندور ، و عبد الغنى محمد ، و مروان عطيه ، و ايمن غباشى ، و محمد راشد ، و الصباحى .

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وفى الهجوم و رزاق سيسيه ، و بلال محمد ، و اوكوى وعادل نيمار بالاضافة إلى أحمد رفعت بينما خرج من المعسكر خالد قمر فى اللحظات الأخيرة

بينما يغيب عن اللقاء محمود الزنفلى و محمد انور و محمود رزق و اسلام جمال و هشام محمد و عمر الميدانى