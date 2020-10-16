شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. نور الشربينى أصغر لاعبة تتوج ببطولة عالم فى جميع الرياضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعد البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

ولدت نور الشربينى فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبار فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.

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أصبحت نور الشربينى أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش على مستوى العالم وذلك فى مايو 2014.

تسلقت نور الشربينى بخطوات ثابتة التصنيف العالمى لتصل إلى المركز الثانى فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف فى مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.

وتنافس البطلة المصرية فى الوقت الحالى فى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش، المقامة حالياً تحت سفح أهرامات الجيزة، حيث تواجه مواطنتها المصرية نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً فى مباراة الدور نصف النهائى للبطولة التى تحمل لقبها عن العام الماضى.