شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتأهل لنهائى دوري الأبطال بثنائية محمد بركات في شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر 2005 ، استضاف الأهلي، غريمه الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين سجلهما عماد متعب ومحمد بركات بينما سجل للزمالك حازم إمام في اللقاء الذى أقيم في 25 سبتمبر 2005، مما صعب مأمورية الضيوف في المباراة الثانية والتى شهدت العديد من الغيابات مما دفع فاروق جعفر المدير الفني للزمالك وقتها بالدفع بالمعتز بالله اينو كقلب دفاع.

واكتفى الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في الإياب بهدفين نظيفين سجلهما محمد بركات في شباك محمد عبدالمنصف أوسة في الشوط الثاني في الدقيقتين 62 ،74، ليتأهل الأهلي للمرة الخامسة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتوج على حساب النجم الساحلي باللقب الرابع.

لعب الأهلي بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد، إسلام الشاطر، ومحمد شوقي وحسن مصطفى ( حسام عاشور ق46)، والأنجولي جلبرتو، محمد بركات ومحمد أبوتريكة ( سيد عبدالحفيظ ق 82) وعماد متعب (أسامة حسنى ق89).

بينما لعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عبدالمنصف أوسة، وائل القباني وإبراهيم سعيد ومعتز بالله إينو، سامح يوسف ومحمد عبدالواحد ومحمد أبوالعلا وطارق السيد، الغاني جونيور (حازم إمام الكبير ق68) وعبدالحليم على وجمال حمزة (وليد صلاح عبداللطيف ق61).

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.