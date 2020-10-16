الامارات | السعودي حسين عبدالغني يعتزل بعد ربع قرن من كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي حسين عبدالغني يعتزل بعد ربع قرن من كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللاعب الدولي السعودي المخضرم حسين عبدالغني اعتزاله كرة القدم رسمياً، واضعاً بذلك حداً لمسيرته الرياضية التي امتدت على مدى 25 عاماً، حقق خلالها إنجازات عدة مع ناديي الأهلي والنصر السعوديين والمنتخبين الأول والأولمبي.

ويعتبر عبدالغني (43 عاماً) آخر اللاعبين المعتزلين من جيل التسعينيات، وصاحب أطول مسيرة كروية في الملاعب في السعودية.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس "قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي".

وأضاف: "كان الأمر صعباً عليّ، لكن هذا القرار كان لابد من اتخاذه (...) هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، وكان لا بد من حسمه، أتمنى أن يكون قراراً صائباً".

أعرب عبد الغني عن شكره لجميع من دعمه في مسيرته الكروية، إذ لمع نجمه مع المنتخب الأولمبي عندما سجل هدف الفوز في المنتخب العراقي وقاد "الأخضر" إلى أولمبياد أتلانتا عام 1996.

وتصاعدت نجوميته بتألقه مع المنتخب الأول وساهم في فوزه بكأس آسيا 1996، وكأس العرب 1998، وشارك معه في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات في 1998 و2002 و2006، فيما حقق العديد من البطولات مع الأهلي والنصر السعوديين، فتوج مع الأول بست بطولات منها واحدة خارجية، ومع الثاني بثلاث بطولات.

وحقق اللاعب المخضرم إنجازات فردية عدة، وكانت مسيرته حافلة بتجربتين احترافيتين مع نوشاتيل السويسري 2008-2009، وفيريا البلغاري 2017-2018، فيما خاض تجربة قصيرة بنظام الإعارة مع الريان القطري.

وفي سبتمبر الماضي، أصبح عبد الغني أكبر لاعب يشارك في دوري أبطال آسيا، وهو بعمر 43 عاما و8 أشهر و5 أيام.



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