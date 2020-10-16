شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فرنسي يعلن عن 12 حالة إصابة بكورونا بينهم لاعب جزائري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ثمانية لاعبين وأربعة من العاملين في النادي، أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، حسبما كشفت عنه الفحوص.

ولم يجر الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين أصيبوا بالعدوى.

وأوضح النادي في بيان: "الفحوص أجريت أمس (الخميس) وكشفت عن ثمانية حالات إيجابية بين اللاعبين وأربعة بين العاملين".

وتابع: "أجريت جولة جديدة من الفحوص صباح اليوم للجميع. وجرى عزل الـ 12 شخصا المصابين، وفقا للبروتوكول المتبع".

وكشفت صحيفة "ميدي ليبير" الفرنسية التي تصدر في مونبلييه أن من بين المصابين، المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور وقائد الفريق فيتورينو هيلتون والمدير الفني ميشال دير زكريان ومساعده فرانك ريزيتو ومدرب حراس المرمى تيدي ريشار.

وشارك ديلور في المباراتين الوديتين للمنتخب الجزائري أمام نيجيريا والمكسيك يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين، علما بأن الفحوص كانت قد كشفت إصابته بالعدوى في أغسطس الماضي.

ويلتقي مونبلييه مع موناكو بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فريق فرنسي يعلن عن 12 حالة إصابة بكورونا بينهم لاعب جزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.