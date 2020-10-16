شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم شعار التحدي، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعد يوم من اتهامه بخرق قواعد فيروس كورونا.

ونشر رونالدو على موقع "إنستغرام" صورة له في حمام السباحة يظهر فيها ضاحكاً ومسترخياً، وعلق عليها: "لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله".

ويعزل رونالدو (35 عاماً) نفسه في منزله بمدينة تورينو منذ يوم الأربعاء، بعدما أصيب بفيروس كورونا وترك المنتخب البرتغالي قبل مواجهة السويد في دوري أمم أوروبا.

وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أمس الخميس، في مقابلة، مع إذاعة "أر.أيه.أي" العامة أن رونالدو خرق البروتوكولات الإيطالية للفيروس من خلال السفر إلى إيطاليا والخروج منها للانضمام للمنتخب البرتغالي.

وترك رونالدو ولاعبو يوفنتوس الأجانب إيطاليا الأسبوع الماضي للانضمام لمنتخباتهم الوطنية، بينما كان فريق يوفنتوس في الحجر الصحي بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين العاملين بالنادي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رونالدو: لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.