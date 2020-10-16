الامارات | بطولة ويمبلدون للتنس من دون جمهور في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة ويمبلدون للتنس من دون جمهور في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستقام بطولة ويمبلدون لكرة المضرب إحدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام العام المقبل حتى من دون جمهور كما أعلن المنظمون اليوم الجمعة.

وكانت نسخة العام الحالي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، في حين اقيمت بطولة فلاشينغ ميدوز من دون جمهور ورولان غاروس بحضور ألف متفرج فقط بعد نقلها من مايو الى أكتوبر.

ويستعد نادي عموم انجلترا الى ثلاثة سيناريوهات مختلفة لنسخة عام 2021: إقامة البطولة بشكل طبيعي مع حضور الجمهور، مباريات مع تقليص عدد الحضور او وراء ابواب موصدة بالكامل.

وقالت المديرة التنفيذية لبطولة ويمبلدون سالي بولتون "اقامة بطولة ويمبلدون عام 2021 هو اولوية بالنسبة الينا ونحن نبذل جهودا في هذا الإطار".

واضافت "ستبقى الاولوية المطلقة لنا صحة وسلامة ضيوفنا، العاملين لدينا والمنافسين".

وتابعت "نعمل مع السلطات الصحية والقطاعات الحكومية بالاضافة الى باقي المنظمات الرياضية في البلاد لفهم التحديات المختلفة التي نواجهها خلال جائحة كوفيد-19".

وتقام نسخة العام المقبل في الفترة من 28 يونيو الى الحادي عشر من يوليو المقبلين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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