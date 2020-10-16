شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيجابية عينة «ساسي» بفيروس كورونا.. وعزله في الفندق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بياناً أكدت فيه أن المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مشيراً إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله في حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخرى

وتقضي القوانين المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا في مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته في مكان خاص

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك في إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب، وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية أن ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجة المسحه الثانيه حرصاً على سلامه جميع أفراد البعثة