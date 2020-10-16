شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تثبت إيجابية إصابة فرجاني ساسي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل بعثة نادي الزمالك المتواجدة في المغرب، أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها التونسي فرجاني ساسي إيجابية، و تم عزل اللاعب في فندق إقامة بعثة الزمالك ويخضع حالياً لبروتوكول العلاج.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يختلط ببعثة نادي الزمالك فى المغرب التي تستعد لمواجهة الرجاء المغربي الأحد المقبل، فى نصف نهائي دوري الأبطال.