شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكر نادي الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي بيراميدز الشكر لنظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على التعاون المثمر منذ وصول بعثة النادي إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض مباريات الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شريف جمال، مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز، إن الرجاء حرص على دعم البعثة ومساعدتها منذ لحظة وصولها للدار البيضاء، مشددا على أن خالد بهماني مدير العلاقات العامة بنادي الرجاء ساند البعثة وبيراميدز يشكر التعاون.

أوضح أن بهماني وفر ملعب كهرما بكازبلانكا ليخوض الفريق عليه تدريباته استعدادا للقاء حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، وبيراميدز يشيد بهذا التعاون الرائع.

كما تواجد فؤاد الزناتي، مدير المنتخبات بالاتحاد المغربي ومنظم المباريات النهائية للكونفيدرالية من الاتحاد المغربي، واجتمع بمسؤولي بعثة بيراميدز، محمد صلاح مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وحرص على تذليل كافة الصعاب وحل أي مشكلة تواجه البعثة.