شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعلن عن سلبيه مسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية مغربية عن خلو فريق الرجاء البيضاوي المغربي من فيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية. فريق الرجاء مع نظيره الزمالك يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لموقع «البطولة» المغربي فإن لاعبي الفريق الأخضر قد أجروا الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس «كورونا»، صباح اليوم، وهي التحاليل التي أكدت خلو افراد الفريق من أي أثر للوباء التاجي.