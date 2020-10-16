شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والوصول للنهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، أن الأهلي لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي في المواجهة المقرر إقامتها السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان: «إن الأهلي جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد؛ من أجل قطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح».

وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا في لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الغد.

وقال قمصان إن موسيماني يركز في كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل افراد الجهاز الفني؛ من أجل الوقوف علي كل كبيرة وصغيرة في تحضيرات الفريق للمباريات.

وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلي دائما ونبذل أقصي جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التي تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلي في كل مكان.

وأوضح أن الاهلي استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الاصابات وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيرا إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.

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واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد علي أن الفترة المقبلة تشهد أيضا عودة رامي ربيعة الذي ينفذ في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.