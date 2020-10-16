شكرا لقرائتكم تقارير مغربية تكشف كواليس نقل فرجاني ساسي للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير مغربية أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأبيض أمس الخميس، عقب وصوله المغرب إيجابية.

وأكد موقع "راديو مارس" المغربي أنه تم نقل فرجاني ساسي، لأحد مستشفيات الدار البيضاء، نظرا لاشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أجرى المسحة الطبية عقب انضمامه لبعثة النادي الأبيض بالمغرب، التي تستعد لمواجهة الرجاء مساء الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف أن فرجاني ساسي لم يخالط أي فرد في البعثة منذ قدومه، وفور الشك في إصابته تم نقله إلى المستشفى على الفور.

كان التونسي فرجاني ساسي وصل إلى المغرب للحاق ببعثة ناديه، وظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة باللاعب وجاءت سلبية، وأجرى اللاعب مسحة طبية جديدة لـ “ساسي”، عقب وصوله وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي “كاف” قبل انضمامه للبعثة.