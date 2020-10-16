شكرا لقرائتكم مسحتين طبيتين لبعثة بيراميدز قبل موقعة حوريا كوناكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري جميع أفراد بعثة فريق بيراميدز مسحتين طبيتين قبل خوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، تطبيقا للتعليمات الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وأوضح الجهاز الطبي لبيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبي، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من 24 ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.

وشدد الجهاز الطبي على أن البعثة كانت أجرت مسحتين قبل السفر للمغرب جاءت جميع نتائجها سلبية تماما، تمهيدا لخوض المواجهة الهامة بنصف النهائي القاري.

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ويؤدى فريق بيراميدز أول تدريباته اليوم، الجمعة، فى مدينة كازبلانكا على ملعب "كهرما" ووصلت بعثة الفريق للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أول التدريبات فى السادسة مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم اريك تراوري للبعثة في الدار البيضاء، بعد أن أنضم ولفيرد كانون أمس.