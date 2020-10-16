فرجانى ساسى يخضع لمسحة كورونا جديدة غدا بعد إيجابية الأولى

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جدة - عمرو شويل يخضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمسحة كورونا جديدة غدا في معسكر الفريق المقام حاليا بالمغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات ذهاب دورى ابطال افريقيا. وكانت نتيجة المسحة الأولى أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب بلاده ، وهو ما أكده بيان بعثة الزمالك الصادر من قليل. وجاء نص البيان كالتالي : Advertisements أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحه الثانيه حرصا على سلامه جميع أفراد البعثه

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