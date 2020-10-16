شكرا لقرائتكم أهلي جدة يعلن اعتزال حسين عبدالغني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النادي الأهلي السعودي، يوم الجمعة، عن اعتزال حسين عبدالغني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعمر الـ "43 عاما" بعد مسيرة طويلة في الملاعب.
وقال الأهلي في بيان صحافي: أعلن الأسطورة حسين عبدالغني اعتزاله كرة القدم بناء على رغبته، بعدما أبلغ عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس الإدارة، بقراره الأخير، ليسدل الستار على مسيرة عطرة من البطولات والألقاب والإنجازات.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على كل ما قدمه للرياضة السعودية وأهلي جدة طوال السنوات الـ 25 الماضية، وأكدت الإدارة أنها تنوي الاستفادة من خبراته الطويلة وتاريخه الكبير في مناصب إدارية وفنية مستقبلاً.
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