شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينافس سموحة على ضم قاهر بيراميدز بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في طلائع الجيش للتعاقد مع محمد بسام حارس مرمى الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم عرين الدراويش بعد المستوى المتميز الذى ظهر به الحارس طوال الموسم فضلا عن تألقه في مباريات كأس مصر وتصديه لثلاثة ركلات ترجيح كانت سبباً في الإطاحة بفريق بيراميدز خارج البطولة ، وأرسلت إدارة الاسماعيلى عرضاً رسمياً للتعاقد مع الحارس للتعرف على الشروط المالية للطلائع للاستغناء عن خدماته لاسيما أن بسام يمتلك عرض مميز من سموحة الذى دخل بقوة في الصفقة من أجل الفوز بها بالميركاتو الصيفى.

في سياق مختلف ، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاسماعيلى بقيادة ريكاردو، حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 9 أيام عقب انتهاء مباراة أسوان التي فاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 33 لمسابقة الدوري ، ويأتي هذا القرار من أجل حصول اللاعبين على راحة لأطول فترة ممكنة بعد الموسم الشاق الذى مر على الفريق وضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث تتبقى مباراة واحدة للدراويش هذا الموسم مع الزمالك فى الجولة الاخيرة للمسابقة ولكن لم يتحدد موعدها بعد ، وأحرز أهداف الدراويش في شباك تماسيح النيل محمد الشامي ، بينسون شيلونجو ، عبد الرحمن مجدى ( هدفين ) بينما سجل فادى فريد وحسن طارق هدفى اسوان .

على صعيد أخر ، أكد خالد القماش عضو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى ورئيس قطاع الناشئين بالنادى أن هناك لاعبين سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم، لأنهم لا يصلحون لاستكمال المسيرة مع القلعة الصفراء، مشيراً إلى أن ناديه سوف يضم صفقات قوية للغاية، وأضاف القماش: "لجنة التعاقدات تعقد اجتماعات يومية للتعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب ونرحب باستعارة بعض اللاعبين المميزين، لا نركز على العدد بقدر التركيز على جلب صفقات قوية تضيف للفريق".

ويضيف خالد القماش "نبحث فى نهاية الموسم رحيل بعض اللاعبين الذين لا يستحقون الاستمرار فى الإسماعيلى، لا نتعجل اتخاذ القرارات لأننا لن نتعاقد مع لاعب إلا إذا كان مميزا ويحظى بموافقة غالبية أعضاء لجنة التعاقدات، نبحث عن رأس حربة مميز بجانب تدعيم الجانب الدفاعى لاسيما بعد الهزائم التى نالها الفريق فى الموسم الأخير الذى وصف بالأسوأ للدراويش منذ فترة طويلة".

Advertisements

وأكمل عضو لجنة التعاقدات بالاسماعيلى :" نبحث عن حارس مرمى خبرة يصبح رقم 1 ويضيف للفريق مع الاحترام للثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى وقدراتهم ".

وتابع خالد القماش :"الاسماعيلى صاحب فضل على كثير من اللاعبين ولن نرفض عودة محمد عواد أو حتى عبد الله السعيد ، نرحب بالتعاون مع أى لاعب بإمكانه تقديم الإضافة للدراويش بالموسم الجديد ، انتظروا صفقات تقيلة بلغة الكورة فى الاسماعيلى".