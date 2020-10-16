شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف استعد الأهلي لمباراة الوداد فى نصف نهائي دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلى والوداد المغربى، المُقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى يترقبها جماهير الكرة المصرية والمغربية بسبب أهميتها وقوتها، ونرصد فى التقرير التالى كيفية استعداد الأهلى لمباراة الوداد المرتقبة وإلى التفاصيل:

س: كيف يستعد الأهلى لمباراة الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال؟

ج : يخوض الفريق تدريبات يومية فى الملعب، حيث وصلت البعثة برئاسة محمود الخطيب للمغرب مساء الثلاثاء الماضى وتدرب الفريق يومى الأربعاء والخميس وسيخوض الفريق مران اليوم فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على ملعب محمد الخامس، وهو نفس توقيت المباراة بالدار البيضاء، استعداداً للمباراة المرتقبة.

س:هل يلحق كهربا بمباراة الأهلى والوداد؟

ج:لن يلحق كهربا بمباراة الغد لعدم تعافيه جيداً من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى، وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية.

Advertisements

س: ماذا عن موقف باقى المصابين الذين تم اصطحابهم مع الأهلى للمغرب؟

ج: أصبح الثلاثى المُصاب فى الفريق محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد جاهزين لمباراة الغد بعد تعافيه من الإصابة التى تعرضوا لها الفترة الماضية.

س:كيف يرى الجهاز الفنى للأهلى مباراة الوداد؟

ج: سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، قال إن الأهلى لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، قائلا، «الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح»، وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.

وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.

وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيراً إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.