شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف استعد الأهلي لمباراة الوداد فى نصف نهائي دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلى والوداد المغربى، المُقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى يترقبها جماهير الكرة المصرية والمغربية بسبب أهميتها وقوتها، ونرصد فى التقرير التالى كيفية استعداد الأهلى لمباراة الوداد المرتقبة وإلى التفاصيل:س: كيف يستعد الأهلى لمباراة الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال؟
ج : يخوض الفريق تدريبات يومية فى الملعب، حيث وصلت البعثة برئاسة محمود الخطيب للمغرب مساء الثلاثاء الماضى وتدرب الفريق يومى الأربعاء والخميس وسيخوض الفريق مران اليوم فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على ملعب محمد الخامس، وهو نفس توقيت المباراة بالدار البيضاء، استعداداً للمباراة المرتقبة.س:هل يلحق كهربا بمباراة الأهلى والوداد؟
ج:لن يلحق كهربا بمباراة الغد لعدم تعافيه جيداً من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى، وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية.
ج: أصبح الثلاثى المُصاب فى الفريق محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد جاهزين لمباراة الغد بعد تعافيه من الإصابة التى تعرضوا لها الفترة الماضية.س:كيف يرى الجهاز الفنى للأهلى مباراة الوداد؟
ج: سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، قال إن الأهلى لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، قائلا، «الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح»، وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.
وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.
وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيراً إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.
كانت هذه تفاصيل خبر س و ج.. كيف استعد الأهلي لمباراة الوداد فى نصف نهائي دوري الأبطال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.