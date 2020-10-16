شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يكشف عن صورة جديدة من خطوبة محمد هانى على شقيقة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى، كابتن الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، صورة عبر حسابه على انستجرام، من خطوبة نجم الأهلى محمد هانى، على شقيقة زوجة غالى، من خلال حفل الخطوبة الذى أقيم الجمعة الماضى، صحبها بتعليق: "العائلة".

واحتفل محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، مؤخرا، بحفل خطوبته على لميس، شقيقة زوجة النجم حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى، فى فريق الجونة، وسط أصدقائهما والعائلة فى إحدى الفنادق الشهيرة، وسرعان ما استقبل هانى، عدد كبير من التهنئات من قبل جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا.





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من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة الفريق أمس، حيث أجرت البعثة مسحة جديدة فى مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربى، غدا السبت، فى حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وجاء إجراء المسحة وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الأفريقى، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة فى القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل 48 ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبى شامل لكل لاعب بالفريق.. ويلتقى الأهلى مع الوداد مساء غد، السبت، على ملعب محمد الخامس فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.