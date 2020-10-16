شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير للاعبة سلة الأهلى نور طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت نور طلعت لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الاهلى سيدات ،إلى حادث سير خلال توجهها الى النادى صباح اليوم ، لخوض التدريبات مع الفريق ، وتوجهت اللاعبة إلى احدى المستشفيات لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتها، ومدى الإصابة التي تعرضت لها، وحرص الجهاز الفني و الطبي بالأهلى على الاتصال باللاعبة والأطمئنان على حالتها الصحية .

وتصدرت سيدات سلة الأهلى ترتيب جدول دورى المرتبط ، في المجموعة الأولى من مجموعات البطولة ، برصيد 15 نقطة، الصيد 12 نقطة، الزمالك 9 نقاط بينما الغابة 6 فقط، فى المجموعة الثانية جمع سبورتنج 14 نقطة يليه التأمين 11 نقطة والزهور 11 بينما مدينة نصر 6 نقاط ، وفى المجموعة الثالثة يتصدر الجزيرة فرق مجموعته بعد أن جمع 15 نقطة، والشمس 12 نقطة وجزيرة الورد 9 نقاط بينما الترام 6 نقاط فقط

وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هليوبوليس في المركز الأول 13 نقطة و سموحة ثانيا بنفس الرصيد والبنك الاهلى 8 نقاط، وكذلك الاولمبى بنفس الرصيد.

وقرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مخاطبة النادى الأهلى لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية لأندية السيدات، التى تقام العام المقبل، ووافق الاتحاد الأفريقي على إقامتها بمصر، لذا أرسل اتحاد اللعبة خطابا للقلعة الحمراء، كما تمت مخاطبة أندية هليوبوليس وسبورتنج لاستضافة البطولة أيضا، والتى يشارك فيها من مصر فريقان لم يتحددا بعد.