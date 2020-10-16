شكرا لقرائتكم خبر عن مسحتا كورونا لبعثة بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى جميع أفراد بعثة نادى بيراميدز مسحتين طبيتين قبل خوض مباراة حوريا كوناكرى الغيني فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، تطبيقا للتعليمات الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد الجهاز الطبي لبيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبى، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من 24 ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.

وشدد الجهاز الطبى على أن البعثة كانت أجرت مسحتين قبل السفر للمغرب جاءت جميع نتائجها سلبية تماما، تمهيدا لخوض المواجهة الهامة بنصف النهائي القاري.

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