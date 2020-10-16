شكرا لقرائتكم خبر عن مسحتا كورونا لبعثة بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى جميع أفراد بعثة نادى بيراميدز مسحتين طبيتين قبل خوض مباراة حوريا كوناكرى الغيني فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، تطبيقا للتعليمات الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وأكد الجهاز الطبي لبيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبى، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من 24 ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.
وشدد الجهاز الطبى على أن البعثة كانت أجرت مسحتين قبل السفر للمغرب جاءت جميع نتائجها سلبية تماما، تمهيدا لخوض المواجهة الهامة بنصف النهائي القاري.
ويؤدى فريق بيراميدز أول تدريباته اليوم، الجمعة، فى مدينة كازبلانكا على ملعب "كهرما" ووصلت بعثة الفريق للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أول التدريبات فى السادسة مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.
وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.
وتضم قائمة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم اريك تراوري للبعثة في الدار البيضاء، بعد أن أنضم ولفيرد كانون أمس.
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