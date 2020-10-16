شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مقلد: معدن لاعبى الزمالك يظهر فى المباريات الكبرى..ووفرنا لهم سبل الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الرجاء المغربي المقرر له الأحد المقبل، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لما يضمه الزمالك من لاعبين متميزين فى جميع الخطوط .. وقال مقلد الذي يرافق بعثة الزمالك فى المغرب أن رئيس النادى مرتضى منصوروفر جميع سبل الراحة للبعثة فى الدار البيضاء من خلال السفر بطائرة خاصة والإقامة فى فندق على أعلى مستوى وكذلك التدريب على ملعب الوداد نظرا للعلاقات الطيبة التى تجمع القلعة البيضاء بالاشقاء المغاربة فى جميع الأندية.

وشدد مقلد على الدور الكبير الذي يلعبه الثنائى إسماعيل يوسف عضو المجلس ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة فى توفير المناخ المناسب للفريق من أجل تركيز اللاعبين وتطبيق الإجراءات الإحترازية الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري المغربى .

وأشار عضو مجلس إدارة النادى أن مبعث تفاؤله يعود لمعدن لاعبي الزمالك الأصيل الذي يظهر فى المباريات الصعبة والكبيرة مثلما فعلوها من قبل بالفوز على الترجى بالسوبر الأفريقى والأهلى بالسوبر المصري ثم إقصاء الترجى من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والفوز على الأهلى فى قمة الدوري المصري مؤخرا .

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ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المغرب فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء الإياب مساء الرابع والعشرين من أكتوبر الجارى باستاد القاهرة الدولى .

ومن ناحية أخرى ، أسفرت القرعة التى أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم بالدار البيضاء عن استضافة القاهرة لقاء نهائى البطولة حال تأهل فريق مصري وآخر مغربى أو فريقين مصريين حيث يتنافس الزمالك مع الرجاء والأهلى مع الوداد لبلوغ نهائي البطولة المقرر له السادس من نوفمبر المقبل .