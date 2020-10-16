شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة المدارس الأولي للكرة النسائية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس للكرة النسائية تمهيدا لاعتماد الحافز الرياضي وانطلاق دوري المدارس وشهد حفل الافتتاح حضور سحر عبد الحق المشرف العام على كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

الكرة النسائية الكرة النسائية الكرة النسائية الكرة النسائية الكرة النسائية الكرة النسائية الكرة النسائية وبدأ حفل الافتتاح بطابور العرض واستعراض المنتخبات المشاركة وشهد الظهور الاول للجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان وجهازه المعاون . Advertisements

قالت سحر عبد الحق أنها عملت جاهدة على تنظيم هذه البطولة وأنها تسعي لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال إقامة بطولات رسمية ومعتمدة مثل دوري المدارس كما أبدت سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل منح الطالبات المشاركات في دوري الكرة النسائية الحافز الرياضي .

وقال وليد العطار أنه سعيد بالتنظيم الرائع وان هذه الخطوة نواة لتوسيع قاعدة الممارسة لكرة القدم النسائية ونشر اللعبه وان سحر عبد الحق بذلت مجهودات كبيرة نحو إقامة دوري المدارس بالتعاون مع الدكتورة إيمان حسن ممثلة بوزارة التربية والتعليم .

ويذكر أن هذه هي المرة الاولي التي تقام فيها دورة تنشيطية لدوري المدارس للكرة النسائية لطالبات الشهادة الاعدادية .