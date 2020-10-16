شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك..10 معلومات عن الرجاء "نسور المغرب" قبل الصدام الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون الصراع مشتعلا بين الزمالك والرجاء المغربى على خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي، حينما يتلقى الفريقان مساء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال الأفريقى، قبل أن يتجدد اللقاء فى 24 أكتوبر الجارى بلقاء الإياب بالقاهرة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.

وقبل مواجهة الدار البيضاء نستعرض أبرز الحقائق عن رحلة الرجاء المغربى بالسطور التالية ..

1_الرجاء المغربى تأهل لنصف نهائي دوري الابطال الافريقى في خمسة مناسبات سابقة ، صعد في أربعة منها للمباراة النهائية .

2_خسر الرجاء المغربى مباراتين فقط في أخر 19 مباراة لعبها بدوري الابطال الافريقى حيث حقق عشرة انتصارات وسبعة تعادلات .

3_خسر الرجاء المغربى مباراة وحيدة على ملعبه في أخر 22 مباراة بدوري الابطال الافريقى حيث حقق 13 انتصار وثمانية تعادلات.

4_فى أخر ثلاثة مباريات جمعته بالاندية المصرية فاز الرجاء في لقاء وتعادل مرتين ولم يخسر .

5_احتفظ الرجاء بشباكه نظيفة في 6 لقاءات من إجمالي 12 مباراة خاضها هذا الموسم بدوري الابطال الافريقى .

6_لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز 6، تعادل 4، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 10.

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7_لم يستطع الرجاء على ملعبه أن يسجل أهدافاً في شباك الزمالك طوال مبارياتهما معاً .

8_ يمتلك الرجاء 3 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا أعوام 1989، و1997، و1999. فيما اكتفى بالوصافة مرة واحدة بعد أن أسقطته قذيفة تامر عبد الحميد في نهائي 2002.

9_توج الرجاء بالدوري المغربى 12 مرة كان أخرها الموسم الحالي بعد غياب دام 7 سنوات كاملة.

10_يقود الرجاء فنياً لاعبه السابق جمال سلامى صاحب الـ "50" الذى يقود الفريق منذ رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.