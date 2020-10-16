اتحاد الكونغ فو يكرم الطفلة رقية محمد لحصولها على ذهيبة بطولة الأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد المصري للكونغ فو، رقية محمد علي المركز الأول تحت 9 سنوات، بمنحها شهادة تقدير وميدالية الذهيبة، ببطولة مصر المفتوحة للأندية، وشاركت رقية محمد عن نادي كفر عبدالعزيز بالزقازيق ، ضمن المشاركين عن محافظة الشرقية باللعبة،واكدت البطلة الصاعدة لـ"الخليج 365"،اختيار الكونغ فو بين العديد من الالعاب، لأنها تمنحها مهارات الدفاع عن النفس، وتأثرها بمدربها كابتن أحمد بروسلي والمدرب العام عبدو بروسلي.
وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قد هنأ وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول 10 طلائع من المشاركين في المنافسات النهائية لأولمبياد الطفل المصري 2020 والمقامة علي ملاعب مركز شباب الجزيرة في الفترة من 12 - 15 أكتوبر الجاري علي مراكز متقدمة في رياضات ( الكاراتية - التايكوندو - تنس الطاولة -العاب قوي " العدو- الوثب الطويل") .
وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعويه لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
الطفلة رقية محمد فى الشرقية تحصل علي ميدلية الذهيبة في كونغ فو (1)
الطفلة رقية محمد فى الشرقية تحصل علي ميدلية الذهيبة في كونغ فو (2)
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