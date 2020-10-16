اتحاد الكونغ فو يكرم الطفلة رقية محمد لحصولها على ذهيبة بطولة الأندية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قد هنأ وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول 10 طلائع من المشاركين في المنافسات النهائية لأولمبياد الطفل المصري 2020 والمقامة علي ملاعب مركز شباب الجزيرة في الفترة من 12 - 15 أكتوبر الجاري علي مراكز متقدمة في رياضات ( الكاراتية - التايكوندو - تنس الطاولة -العاب قوي " العدو- الوثب الطويل") .

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعويه لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

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