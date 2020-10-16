شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يستعين بشمس الزناتى فى أدغال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع عمرو زكى لاعب فريق الزمالك والمنتخب السابق ، ذكريات مشاركته في المباريات الأفريقية سواء مع الفريق الأبيض أو مع المنتخب ، بصورة قديمة له ، وشبه نفسه بشخصية سلامة الطفشان التي جسدها محمود الجندى في فيلم شمس الزناتى، والذى كان يحب الأطفال .

ونشر البلدوزر صورة خلال تواجده في اتوبيس الفريق وحوله أطفال الدولة الافريقية التي كانت تستضيف المباراة ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، وعلق على الصورة " ده وأنا عامل فيها سلامة الطفشان ".

يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى والطبى وأعضاء البعثة بالمغرب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فى التاسعة مساء اليوم، وهى الأخيرة قبل مواجهة الرجاء الأحد المقبل.

Advertisements

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكانت البعثة قد خضعت لمسحة فور وصولها للمغرب، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات وجاءت جميع العينات سلبية.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، فى المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائى دورى الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلى غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب فى الدار البيضاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل من مباراة واحدة لأول مرة فى تاريخ البطولة بعد التعديلات التى أجراها الكاف على نظام دورى الأبطال مؤخرًا، وفى حالة تأهل فريقين من بلد واحد يقام النهائى فى هذا البلد، أما فى حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب فستقام المباراة النهائية فى مصر.