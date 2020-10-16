شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ييراميدز تؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة بكازبلاكا وتوجيه الشكر للرجاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز صلاة الجمعة، اليوم، بإحدى القاعات الخاصة بفندق الإقامة فى مدينة كازبلانكا المغربية، وحرصت البعثة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة لمنع انتشار فيروس كورونا، ووصلت البعثة بالأمس إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومواجهة حوريا كوناكري الغيني الثلاثاء المقبل بنصف النهائى بملعب محمد الخامس.

ووجه نادى بيراميدز الشكر للرجاء البيضاوي المغربي على التعاون المثمر منذ وصول بعثة النادي إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض مباريات الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز، إن الرجاء حرص على دعم البعثة ومساعدتها منذ لحظة وصولها للدار البيضاء، مشددا على أن خالد بهماني مدير العلاقات العامة بنادي الرجاء ساند البعثة وبيراميدز يشكر التعاون.

وأوضح أن بهماني وفر ملعب كهرما بكازبلانكا ليخوض الفريق عليه تدريباته استعدادا للقاء حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وبيراميدز يشيد بهذا التعاون الرائع.

كما تواجد فؤاد الزناتي مدير المنتخبات بالاتحاد المغربي ومنظم المباريات النهائية للكونفدرالية من الاتحاد المغربي واجتمع بمسئولي بعثة بيراميدز، محمد صلاح مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وحرص على تذليل كافة الصعاب وحل أي مشكلة تواجه البعثة.

ومن المقرر أن يجري جميع أفراد بعثة نادي بيراميدز مسحتان طبيتان قبل خوض مباراة حوريا، وأوضح الجهاز الطبي لبيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبي، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من 24 ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.