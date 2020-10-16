شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى إنجازات السيسي فى 3 دقائق.. شوبير: الرياضة تعيش أزهى عصورها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى السابق، على المشاركة فى تحدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقال إن الرئيس حقق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات التى تجعل أى مواطن مصرى يفتخر برئيسه.

وقال أحمد شوبير، "إنجازات الرئيس السيسي فى 3 دقائق فقط صعب، فعلى مستوى الرياضة الفترة الحالية تعتبر تاريخية للرياضة المصرية نظرا للدعم اللا محدود الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب على المستوى الجماعى والفردى".

وأضاف أحمد شوبير أن الرياضة أصبحت أمن قومى بدليل كم البطولات التى نظمتها مصر على أرضها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى خرجت جميعها بمظهر مشرف لمصر، سواء بطولة أمم أفريقيا للكبار والتى رفضت كل الدول الأفريقية تنظيمها إلا أن مصر نجحت فى استضافتها وخرجت بالمظهر المشرف، ونفس الأمر بالنسبة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة للأولمبياد".

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وأكد شوبير أن حجم البطولات والإنجازات والطفرة الرياضية التى حدثت فى مصر فى مجال الرياضة الفردية والجماعية يعكس مدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الرياضة.

وتحدث أحمد شوبير عن الطفرة الإنشائية التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا، "اخطف رجلك إلى حى الأسمرات أو العاصمة الإدارية الجديدة أو المدينة الرياضية فى بورسعيد لترى حجم الطفرة الهائلة والإنجازات على مستوى الإنشاءات الرياضية، بخلاف الاستادات التى تم تطويرها ومراكز الشباب والاهتمام بالمشروعات القومية التى كانت فى الماضى حبر على ورق وأصبحت الآن محل تنفيذ مثل مشروع دراجة لكل مواطن".

واختتم شوبير حديثه قائلا، "التكريم الذى شهدته مصر لعدد من الرياضيين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة سفينة الوطن يؤكد أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها حاليا"، مؤكدا أنه من الصعب الحديث عن إنجازات الرئيس فى 3 دقائق.