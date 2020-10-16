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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 16 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها، اتحاد الكرة يخاطب كاف رسميا لتأجيل تحديد رباعى أفريقيا حتى 30 أكتوبر، وتركيز وتفاؤل فى بعثة الزمالك بالمغرب قبل مواجهة الرجاء بدورى الأبطال.

اتحاد الكرة يخاطب كاف رسميا لتأجيل تحديد رباعى أفريقيا حتى 30 أكتوبر

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضى، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا. ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفدرالية.

تركيز وتفاؤل فى بعثة الزمالك بالمغرب قبل مواجهة الرجاء بدورى الأبطال

حالة من التركيز الشديد والتفاؤل تسيطر على بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له الأحد المقبل، حيث تكتمل صفوف الفريق اليوم بانضمام التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق للتدريبات وتبقى مشاركته فى المباراة حسب الرؤية الفنية للبرتغالى جيمى باتشيكو.

الأهلي يستكشف الوداد المغربى بـ5 مباريات قبل موقعة السبت

حرص الجهاز الفنى للأهلى على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد المغربي؛ استعداداً للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفني، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيمانى المدير الفنى عن نقاط القوة والضعف فى فريق الوداد، ويعقد موسيمانى محاضرة فيديو للاعبى الفريق اليوم، فى إطار الاستعداد لخوض المباراة التى تقام غدا السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

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عبد الله السعيد يقود جلسات تحفيز لاعبى بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغينى

حرص عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، على عقد جلسات مع زملائه بالفريق لتحفيزهم على تحقيق الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقبلة من أجل وضع قدم فى المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخ النادى، مطالباً إياهم بضرورة التركيز وإغلاق صفحة وداع بطولة كأس مصر من أجل التركيز فى الحلم الأفريقى.

عبد الله ياسين يقترب من العودة للمشاركة مع المقاولون بعد التعافى من الإصابة

اقترب عبد الله ياسين صانع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من العودة إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التعافى من إصابة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى سبتمبر الماضى عقب مباراة وادى دجلة، ويخضع عبد الله ياسين للتدريبات التأهيلية الأخيرة فى الوقت الحالى تمهيداً للعودة.

الإنتاج الحربى يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لزعيم الثغر

ينهى اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

اتحاد الكرة يحفز الأهلى و الزمالك بدورى أبطال أفريقيا لتشكيل فريق نسائى

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اندية مسابقة الدوري العام الممتاز الرجال على رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل تحفيزهم بشأن تكوين كل منها فريق لكرة القدم النسائية للمشاركة في الدوري الممتاز للسيدات خلال الموسم الكروي المقبل 2021/2020، وذلك ضمن خطة اللجنة الخماسية من أجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولي والقاري للنهوض بها.