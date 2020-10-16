شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلى.. 10 معلومات عن الوداد "زعيم المغاربة" قبل الصدام الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الوداد المغربى في مواجهة مصيرية على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال الأفريقي ، ضمن رحلة الفريقين للصعود للمباراة النهائية ومن ثم إعتلاء عرش أفريقيا ، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وقبل مواجهة الدار البيضاء نستعرض أبرز الحقائق عن رحلة الوداد المغربى بالسطور التالية ..

1_شارك الوداد المغربى في نصف نهائى دورى الابطال الأفريقى 5 مرات نجح في التأهل في 4 مرات منها للمباراة النهائية

2_ خسر الوداد المغربى مباراتين فى أخر 10 لقاءات له بدوري الابطال الافريقى حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في ثلاثة .

3_ الوداد المغربى لم يتذوق طعم الخسارة على ملعبه في أخر 26 مباراة لعبها على مركب محمد الخامس حيث فاز في 22 مواجهة وتعادل في 4 لقاءات

4_يعود تاريخ أخر هزيمة لبطل المغرب على ملعبه لـ 27 يوليو 2016 حينما تمكن الأهلى من الفوز عليه بهدف دون رد سجله رامى ربيعة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى .

5_احتفظ الوداد بنظافة شباكه في مباراتين فقط من أصل 10 مباريات لعبها هذا الموسم في دوري الابطال الافريقى

6_ فشل الوداد في التسجيل على ملعبه في لقاء وحيد طوال مبارياته هذه النسخة بدوري الابطال .

7_ لعب الوداد المغربى قبل مواجهة الاهلى 10 مباريات، فاز 5، تعادل 3، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 9 أهداف.

8_ طوال تاريخ الوداد المغربى بدوري الابطال الافريقى ، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين ، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز في 50 لقاء وتعادل في 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبيه 157 وتلقت شباكه 98 هدف ، وحقق الوداد لقب السوبر الإفريقي مرة واحدة عام 2018 وكأس الاتحاد الإفريقي عام 2002.

9_ حصد الوداد لقب الدوري المغربي 20 مرة أخرها الموسم الماضي في عام 2019، كما حصل على لقب كأس العرش 9 مرات.

Advertisements

10_يقود الوداد المغربى فنياً الأرجنتيني ميجيل جاموندي صاحب الـ 53 عاماً الذى تولى تدريب الفريق خلفاً للاسبانى جاريدو.