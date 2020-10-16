منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقى وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 إقامة مباراة ودية أمام فريق الديوانية العراقي أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021 من جهة اخري يجري حسام اشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر ان يعود الي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل

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