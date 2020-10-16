عادل عبد الرحمن للاعبى الأهلى: نحتاج اللعب على نقاط الضعف الكثيرة فى الوداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل عبد الرحمن، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن هناك نقاط ضعف كثيرة فى صفوف فريق الوداد البيضاوى المغربى، مطالبا لاعبو الأهلى باستغلال هذه الثغرات، حيث كتب عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: "نحتاج أن نلعب على نقاط الضعف وهى كثيرة جدا فى الوداد أهمها قلبى الدفاع، أثق فى قدرات نجومنا فى مباراة بحكم متابعتى للمنافس فى متناول لاعبينا بالتوفيق بإذن الله".
من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة الفريق أمس، حيث أجرت البعثة مسحة جديدة فى مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربى، غدا السبت، فى حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وجاء إجراء المسحة وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الأفريقى، فيما كانت البعثة أجرت مسحة فى القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.
وكان سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى، أكد أن الفريق لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، وقال قمصان: "إن الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح".
وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربى؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.
وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: "نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.
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