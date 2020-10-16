شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن للاعبى الأهلى: نحتاج اللعب على نقاط الضعف الكثيرة فى الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل عبد الرحمن، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن هناك نقاط ضعف كثيرة فى صفوف فريق الوداد البيضاوى المغربى، مطالبا لاعبو الأهلى باستغلال هذه الثغرات، حيث كتب عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: "نحتاج أن نلعب على نقاط الضعف وهى كثيرة جدا فى الوداد أهمها قلبى الدفاع، أثق فى قدرات نجومنا فى مباراة بحكم متابعتى للمنافس فى متناول لاعبينا بالتوفيق بإذن الله".





من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة الفريق أمس، حيث أجرت البعثة مسحة جديدة فى مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربى، غدا السبت، فى حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وجاء إجراء المسحة وفقًا للإجراءات التى أقرها الاتحاد الأفريقى، فيما كانت البعثة أجرت مسحة فى القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

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وكان سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى، أكد أن الفريق لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، وقال قمصان: "إن الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح".

وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربى؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.

وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: "نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.