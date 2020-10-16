الزمالك ينهي الجدل حول فرجاني ساسي في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الزمالك بيانا رسميا يوضح فيه موقف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، من إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الزمالك في بيانه اليوم الجمعة: "المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت إيجابيتها".

وأضاف: "اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله، حيث تم عزله في حجرة منفصلة، ولم يتناول حتى إفطاره مع زملائه، وسوف يتم إجراء مسحة أخرى".

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وأكمل: "اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل، ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يُسمح له بالتواجد مع الفريق، بعد أن تم التشكك في إصابته، خاصةً بسبب عدم رد الاتحاد التونسي على المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب".

وتابع: "الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب، وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي".

وأتم الزمالك بيانه قائلا: "سيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية أن نأخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب، وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لحين معرفة نتيجة المسحه الثانية، حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة".