تقارير مغربية: الوداد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية مغربية عن غياب صلاح الدين السعيدي لاعب الوداد عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ضيفه الأهلي المصري، بعد إصابته بفيروس "كورونا".

وأوضح موقع "البطولة" المغربية ، ان فريق الوداد خضع أمس الخميس لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجة السعيدي إيجابية، رفقة أحد الإداريين.

وبعد ظهور إيجابية عينة لاعب الوداد، غادر السعيدي معسكر الفريق، متوجها أمس الخميس نحو الدار البيضاء، قصد الدخول في الحجر الصحي، ومن المنتظر أن يتم إعادة المسحة للتأكد من إصابته، تضيف مصادر "البطولة".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي، غدا السبت على أرضية ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.