رسمياً..الاتفاق يُعلن تعاقده مع وليد أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع المغربي وليد أزارو قادمًا من النادي الأهلي، بعقد لمدة موسمين.

وقال أزارو، حلال كلمته بمؤتمر نادي الاتفاق لتقديمه لوسائل الإعلام، :"علاقتي قوية بالنادي وأكبر دليل على ذلك عودتي مرة أخرى لصفوف الفريق".

وكان وليد أزارو قد خاض فترة مع الاتفاق بعد أن انتقل إلى صفوفه يناير العام الجاري على سبيل الإعارة من النادي الأهلي لمدة 6 شهور.

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وقدم نادي الاتفاق لاعبه الجديد اليوم لوسائل الإعلام ليصبح جاهزًا لخوض غمار الموسم الجديد والذي سيبدأ غدًا السبت.

الاتفاق سيبدأ مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان يوم الأحد بمواجهة الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وكان مصدر في النادي الأهلي قد كشف في وقتٍ سابق ليلا كورة أن فريق القلعة الحمراء سوف يحصل على خدمات أزارو مقابل 800 ألف دولار، والمبلغ يشمل الـ100 ألف دولار المستحقات المتبقية من الإعارة.

وكشفت مصادر أخرى أن اللاعب سوف يحصل على راتب سنوي يُقدر 1.2 مليون دولار.